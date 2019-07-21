علمت "الوطن" أن الفنان أحمد العيسوي الذى تم استبعاده من خوض انتخابات نقابة المهن الموسيقيين بسبب امتلاك سجل تجاري فني سيطعن على قرار الاستبعاد من الانتخابات بالاستناد لقانون نقابات المهن الفنية.

وتنص المادة 32 من القانون على أن الأعضاء الـ12 الذين يتم انتخابهم لمجلس النقابة بالاقتراع السري يراعى أن يكون نصفهم على الأقل من غير أصحاب الأعمال في مجالات الإنتاج المسرحي أو السينمائي أو أصحاب الشركات والاستديوهات وقاعات وصالات الإنتاج السينمائي أو المساهمين فيها بأي شكل من أشكال الاستثمار.

ويستند العيسوي فى طعنه على أنه لو نجح فى الانتخابات سيكون الوحيد الذى لديه عمل فى مجال فني، في حين أن القانون يسمح لست أعضاء بالمجلس.