عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، صباح اليوم، ورشة عمل تدريبية للوعاظ من الأزهر في إطار الارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للأطفال بدور ومؤسسات الرعاية.

شارك بالدورة، التى افتتحها المستشار عمر القماري، المستشار القانونى ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وحسن خليل، مدير عام الشؤون الفنية بالأزهر الشريف، 60 من الوعاظ والواعظات بالأزهر الشريف.

وأكد أسعد صابر، مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، في كلمته أمام فعاليات افتتاح ورشة العمل، أن ورشة العمل، التي تنظم اليوم، تأتي في إطار التعاون بين الوزارة ومشيخة الأزهر الشريف، وتستهدف وعاظ الأزهر بعدد من دور الأيتام، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة بدور الرعاية وتحقيق التكامل في تقديم الدعم النفسي والديني مع ربط الوعاظ بقضايا ومشكلات الدور، وتحقيق التشبيك الأمثل بينهم وبين مقدمي الرعاية، لتقديم الدعم النفسي والديني على تعديل اتجاهات الطفل نحو ذاته والآخرين والمجتمع.

وأشار حسن خليل، مدير عام الشؤون الفنية بالأزهر، إلى أن اللقاء اليوم هو استمرار للجهود المبذولة بين الأزهر ووزارة التضامن الاجتماعي، للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الاجتماعية ودور مؤسسات الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يأتى هذا العمل تنفيذا لتوجيهات شيخ الازهر للوعاظ والواعظات بضرورة التعامل مع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية من خلال دور الرعاية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأضاف خليل، أنه خلال عام 2018 تم تدريب 25 واعظا على مستوى القاهرة الكبرى، ومن المقرر أن يشهد عام 2019 الانتهاء من تدريب 100 واعظ وواعظة على مستوى الجمهورية، وتمت إضافة واعظات الازهر الشريف للبرنامج، لأداء دور التوعية بدور الرعاية الخاصة بالفتيات، كما سيتم تفعيل برنامج صيفي، بالتعاون بين الأزهر والتضامن الاجتماعى تحت عنوان "نحو جيل أكثر ثقافة ووعيا وتسامحا ووطنية"، والذي يهدف إلى الارتقاء بالأطفال نزلاء الدور وتوعيتهم توعية صحيحة وتقديم الشريعة الاسلامية بسماحتها ووسطيتها لهم.

وأشار إلى أنه يوجد 12 ألفا و200 أسرة بديلة، ويبلغ عدد الأطفال بدور الأيتام 10 آلاف طفل، وأن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات نحو تحقيق نظام رعاية وحماية متكاملة للأبناء بمؤسسات الرعاية، وأن الوزارة أنشأت فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي للتدخل إزاء أية تجاوزات داخل المؤسسات، وتستهدف ورشة العمل، التي ستستمر على مدى يومين وعبر عدد من جلسات العمل، تفعيل الدور التوعوي والاجتماعى للوعاظ بدور الرعاية.