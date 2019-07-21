بدأت، صباح اليوم، معامل التنسيق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، عميد الكلية، استقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2019/ 2020، تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور محمد صبح، مدير المركز والمشرف العام على التنسيق، استعداد الكلية، حيث تم تشغيل معملين حاسب آلي مزودين بـ 60 جهاز كمبيوتر وطابعات، لتسهيل التسجيل الإلكتروني للرغبات، بالإضافة إلى تواجد عدد من الموظفين المدربين لمساعدة الطلاب خلال كتابة الرغبات، بالإضافة لتوفير فريق من الإداريين المؤهلين والمدربين للقيام بأعمال التنسيق.

واوضحت سيدة طه، مسؤولة التنسيق والإشراف، أن المعامل ومتابعة فريق العمل وإدخال الرغبات توفر كل الأدوات، التي تساعد على أداء الخدمة بالجودة المطلوبة، وتوجيه العاملين بحسن استقبال الطلاب وذويهم، وإرشادهم لإتمام عملية التنسيق بسهولة وقد تم توفير قاعة انتظار لأولياء الأمور والطلاب.