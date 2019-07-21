اصطدمت طائرتان تابعتان لشركة "ساوث ويست إيرلاينز"، مساء أمس، فى مدرج مطار ناشفيل الدولي بولاية تينيسي الأميركية.

وقال مسؤولو شركة الطيران، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات من جراء الحادث، فيما أوضح، ميشيل أجنيو، المتحدثة باسم شركة طيران ساوث ويست، أن جناح رحلة "ساوث ويست 1555" الجوية المتجهة إلى سانت لويس احتك خلال دفع الطائرة بجناح رحلة ساوث ويست رقم 4580 المتجهة إلى أتلانتا، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وأظهرت صورة قدمها أحد الركاب على متن الرحلة المتجهة إلى أتلانتا، الطقس الممطر والجزء العلوي من جناج مكسور للطائرة الأخرى، وقالت شركة الطيران إن الطائرتين عادتا إلى بوابة تحت سلطتهما الخاصة"وتم إخراجهما من الخدمة للتقييم، فيما ستستمر رحلات ساوث ويست إلى الوجهات المحددة باستخدام طائرات جديدة.