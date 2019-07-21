تمكن رجال الجمارك بمنفذ قسطل الحدودي مع السودان برئاسة سلامة هلال مهدي مدير الإدارة، مساء اليوم، من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والسماعات بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته، ولأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998، والتعليمات الأمنية وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وأحكامه وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وبحسب بيان إعلامي صادر من الجمارك، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأتوبيسات القادمة من الخرطوم اشتبه محمد عادل مأمور الحركة، وناصر العبد بإدارة الأمن الجمركي بالمنفذ في الراكب المصري" أ. أ" قادم من الخرطوم، والذى يحمل 3 حقائب حيث بدت عليه علامات القلق والارتباك، وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أجنبيه تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركيه أجاب بالنفي.

وبالعرض على سلامة هلالي مهدي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة للمعاينة الفعلية حيث تبين وجود 13 ساعة سامسونج ذات تقنية عالية مزودة بالواى فاى وبلوتوث وGPS وبها مكان لتركيب شريحة إلكترونية مع إمكانية التسجيل، و4 هواتف محمولة IPHONE S8 PLUS و13 سماعة أذن و19 زجاجة عطور ماركات عالمية فرنسية، و23 كيس يضم مواد سائلة غير معروفة تم عرضها على معمل لتحليلها كيميائيا، و5 كيلو حنة مخبأة داخل حقائبة بين طيات الملابس، وبلغت التعويضات المستحقة 218 ألف جنيه، وقرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعه وتحريز المضبوطات والعرض على النيابة العامة.