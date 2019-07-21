فتاة سيناوية تفوز بمسابقة الطالبة المثالية على مستوى الجمهورية

أعلن الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية عن الفائزين في مسابقة الطالبة والطالب المثالي للمرحلتين الإعدادية والثانوية والتي أقيمت خلال الفترة من 7 إلى 15 من شهر يوليو الجاري .

وفازت الطالبة سارة قدري محمد عيسى، بمدرسة أبوزنيمة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء بالمسابقة القومية للطالب المثالي على مستوى الجمهورية المرحلة الإعدادية بنات.

وهنأ محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، الطالبة المثالية للمرحلة الإعدادية بمدرسة أبوزنيمة الإعدادية متمنيا لها مزيدا من التوفيق والنجاح وأن تكون نموذجا ملهما لطلاب وطالبات جنوب سيناء.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وجه إبراز النماذج الناجحة من طلاب وطالبات المدارس وتشجيع وتحفيز المتميزين منهم لربط الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية وإعداد الشخصية المثالية التي تؤثر إيجابيا فيمن حولها لنشر ثقافة المثالية بين الطلاب لبناء جيل قادر على تحمل المسئولية.

وأكد أن المسابقة سارت وفق مجموعة من المعايير منها أن يتمتع الطالب بالذكاء الاجتماعي والقدرة على مهارة التواصل الاجتماعي مع الآخرين ويتقدم الطالب بمشروع أو برنامج أو مبادرة أو نشاط عملي يخدم به نفسه والمدرسة والمجتمع المحيط به.

وأوضح أن المسابقة تهدف إلي قياس وعي الطلاب وقدرتهم على فهم وتطبيق مبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية والتفوق الدراسي والتميز في الأنشطة المدرسية ومدى إلمام الطالب بالمعلومات العامة والأحداث الجارية إلى جانب التمتع بالأخلاقيات الحميدة والسلوكيات الإيجابية والمثالية.