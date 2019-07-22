انخفضت أسعار اللحوم عن العام الماضي ولا يوجد خوف من زيادة الأسعار أثناء عيد الأضحى المبارك، حسبما أكد محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، حيث ذكر أن الأسعار ثابتة على جميع أنواع اللحوم في عيد الأضحى بسبب زيادة المجمعات الاستهلاكية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وأضاف "وهبة"، أن المواطنين يشعرون أن الأسعار المنخفضة والأضاحي ستكون أقل من العام الماضي، كما أن ثبات الأسعار حاليا دليل على رخصها في عيد الأضحى، مستطردًا: "كل الناس حاسة بالكلام ده الأسعار منخفضة ومفيش قلق، والأسعار في الأضاحي أقل من السنة الماضية حتى لو نفس السعر، ده يدل على الثبات".

وأشار إلى أن اللحوم متوفرة بشكل كبير في المجمعات الاستهلاكية وجميع اللحوم المتواجدة في المجمعات منها لحوم سودانية أو برازيلية، وفى جميع الجزارة المصرية لحوم بلدية، موضحًا أن الدولة ممثلة في الخدمة الوطنية وشركة أمان ووزارتي التموين والزراعة وفرت منافذ كثيرة لبيع اللحوم ما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم البلدية وأصبحت في متناول الجميع.

وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء اللحوم من المنافذ التي توفرها الدولة، مضيفًا: "الدولة تُشكر لتوفير اللحوم للمواطنين بسعر مناسب".