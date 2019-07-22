أبدى الإعلامي عمرو أديب، انزعاجه الشديد من الزيادة السكانية في مصر، معبرًا عن أمنيته بأن تقف الساعة الخاصة بها عن عد السكان، في إشارة إلى رغبته في توقف السكان عن الزيادة.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن الساعة السكانية أثبتت وجود 99 مليون نسمة داخل مصر فقط، موضحًا، أن مصر تزيد حوالي 2.5 مليون نسمة سنويًا.

وتابع مقدم البرنامج: "لم يحدث شيء، ومحدش بطل خلفة، ولم تتراجع أعداد السكان في مصر، ما زال المصريون يزربون العيال، بمعدل عيل كل 19 ثانية، ومفيش حاجة جايبة نتيجة معاهم".

ووجه أديب، سؤاله إلى المشاهدين، وقال مستنكرًا: "انتو بتجيبوا عيال كتير ليه، الساعة السكانية هتنفجر، ومهما حصل تنيمة الزيادة دي هتاكلها، ومفيش دولة في العالم فشلت في تنظيم الأسرة، حتى الصين إلا مصر، ومعرفش مين مكبر في دماغنا موضوع العزوة والعيال".