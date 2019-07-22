أكد اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، الدفع بـ 10 سيارات كسح مياه لشفط المياه المتسربة من كسر خط المياه الناقل 700 ملي بشارع الجمهورية.

وأوضح أن خط المياه يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأنه أثناء ضغط الخط بالمياه أثناء أعمال الاختبار والتجارب حدث كسر بإحدى اللحامات التي تربط بين المواسير، ما أدى إلى تسرب المياه.

وأكد اللواء البدري أن تدخل الشركة جاء لاحتواء الأزمة وسحب كميات المياه المتراكمة بالشوارع في الوقت ذاته، قامت شركة المقاولات المنفذة للخط بأعمال الإصلاح.