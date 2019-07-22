يزيد معدل المواليد في مصر بما يقترب من 2 مليون سنويًا، ومن خلال الخريطة السكانية بشكل عام في مصر تظهر أن محافظات الصعيد هي المساهم الرئيسي في الزيادة السكانية من خلال المساهمة بالنصيب الأكبر في هذه الزيادة بنسبة تصل إلى 43%، حسبما أكد الدكتور حسين عبد العزيز، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ،خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على شاشة "CBC".

وأضاف عبد العزيز، أن الساعة السكانية التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي أظهرت أن عدد سكان مصر بالداخل سوف يبلغ 99 مليون نسمة بعد 4 ساعات من الآن تعني أن هناك زيادة سكانية تقدر بمليون نسمة في خلال 7 أشهر، مؤكدًا أنه كلما كانت الزيادة السكانية كبيرة زاد الحمل علي الدولة في توفير الموارد الكافية.

وأكد مستشار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هذه الزيادة ما زالت أعلى من موارد وإمكانيات الدولة بما يتطلب تكثيف الجهود لترشيد النمو السكاني لتجنب أي أعباء إضافية على الدولة، موضحًا أن هناك تحسنًا في نسبة الزيادة السكانية عن الفترة السابقة.