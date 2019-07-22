قال خالد مصطفى، الباحث المتخصص في الشؤون البريطانية، إن وزارة الدفاع البريطانية كانت تطالب بزيادة مليارات الدولارات لتقوية الشبكة البحرية البريطانية ليكون لديهم شبكة قوية خارج المياه الإقليمية ولكن الحكومة البريطانية رفضت هذه المطالب منذ أكثر من 5 سنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" الذي يعرض عبر شاشة " صدى البلد"، أن احتجاز إيران للسفينة البريطانية ستكون بمثابة ورقة ضغط قوية علي رئيس الوزراء الجديد وستكون أول قراراته في دعم البحرية البريطانية لتكون أفضل مما هي عليه.

وعن العلاقة بين بريطانيا والإخوان قال الباحث إن بريطانيا تعد "الشقة التمليك لجماعة الاخوان الإرهابية"، قائلا "وقت ما يحبوا يناموا بيروحوا يناموا فيها"، على حد وصفه.

وأشار الباحث المتخصص في الشئون البريطانية، إلى أن بريطانيا الدولة الوحيدة التي من المستحيل أن تعتبر الاخوان جماعة ارهابية، لأنها تضم أكثر من 32 ألف إسلامي إرهابي وكلهم مسجلين، بالرغم من وجود أصوات خلال الـ3 سنوات الماضية في مجلس العموم البريطاني نادت بحصرهم واستبعادهم لكن تدخلت مجموعات كثيرة عطلت بيان حصر استبعادهم.

وقال المملكة المتحدة لديها عاصمتين للإرهاب هما ليستر وبرمنجيهام حيث يستوطن فيهما حوالي 28 ألف إسلامي إرهابي موزعين على المساجد.