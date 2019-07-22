سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 22-7-2019 في مصر

ترصد "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 22 يوليو الحالي، وفق تعاملات اليوم في عدد من البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.42 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 4.39 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.39 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.