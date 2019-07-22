أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن حرص شركات البترول العالمية الكبرى على ضخ مزيد من الاستثمارات في صناعة البترول المصرية يعد دليلاً قوياً على استمرار تحسن مناخ الاستثمار في مصر، ويعكس مدى أهمية الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي تم اتخاذها، مشيراً إلى أن استمرار نجاح الدولة المصرية في خفض مستحقات الشركاء الأجانب لتصل إلى 900 مليون دولار بنهاية يونيو 2019 ساهم بشكل كبير في فتح شهية الشركات العالمية للعمل في مصر وسرعة إنجاز المشروعات وضخ استثمارات جديدة فضلاً عن دخول شركات عالمية جديدة للعمل بقطاع البترول.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة اندماج شركتي "ديا" و"وينترشال" الألمانيتين، لينبثق منهما شركة (وينترشال ديا) بحضور ماريو ميرين رئيس الشركة وسامح صبري المدير التنفيذي للشركة في مصر وعدد من قيادات وزارة البترول وهيئة البترول والشركات القابضة ورؤساء شركات البترول المصرية والعالمية العاملة في مصر.

وأضاف الملا، أن هذا الاندماج بين الشركتين نتج عنه شركة وينترشال ديا لتصبح أحد أكبر الشركات في أوروبا العاملة فى مجال البحث والاستكشاف وأن استمرارها للعمل في مصر يعكس نظرتها الايجابية لمناخ الاستثمار، لافتاً إلى أن مثل هذه الاندماجات تحقق مكاسب كبيرة لصناعة البترول والغاز المصرية وتعطي دفعة لاستمرار ضخ المزيد من الاستثمارات ما يسهم في تعظيم انتاج واحتياطي مصر من البترول والغاز، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات في مصر بقيمة حوالي 800 مليون دولار خلال العامين الحالي والقادم.

ومن جانبه، أكد رئيس شركة وينترشال ديا، أن هذا الاندماج يعكس ثقة الشركة في قطاع البترول المصري والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن الشركة أعدت خطط كبيرة لتوسيع نطاق أعمالها في مصر وتستهدف الوصول بإنتاجها إلى حوالي 800 ألف برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز.

وأشاد ماريو، بما شهدته صناعة البترول المصرية من تغيرات جذرية وتحسن كبير في مناخ الاستثمار وتحقيق نتائج إيجابية في مختلف الأنشطة البترولية، لافتاً إلى الجهود المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والمكاسب التي ستتحقق منه على المستويين التجاري والسياسي، مشيراً إلى أن احتياجات دول الاتحاد الأوروبي تبلغ حوالي 400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وتمثل سوقاً كبيراً لمصر ودول المنطقة التي تتمتع باحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي وأن تحتية قوية مصر مؤهلة كلياً لتلعب دور المركز المحوري للغاز بشرق المتوسط لما تمتلكه من بنية وموقع جغرافى مميز.

وأكد المدير التنفيذي للشركة في مصر، أن "ديا" تمتلك تاريخاً طويلاً مع مصر وشراكة ممتدة لنحو 45 عاماً وأن اندماج الشركتين جاء بهدف توسيع نطاق أعمالها في مصر بمقدار ثلاثة أضعاف وضخ استثمارات كبيرة في صناعة البترول المصرية.