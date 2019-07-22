وافق مجلس جامعة الإسكندرية، بجلسته المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور عصام الكردي، على مقترح التقويم السنوي للعام الجامعي 2019/2020 حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى الأول، 21 سبتمبر المقبل، وتستمر لمدة 15 أسبوعا، وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول في 4 يناير 2020، وتبدأ إجازة نصف العام 25 يناير 2020 لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2020 ويستمر لمدة 16 أسبوعا.

كما وافق المجلس على إنشاء مركز الطب المحكم Precision Medicine بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بكلية الطب، ويهدف إلى تطوير التعاون العلمى والبحثى بين الجانبين.

ووافق على إعفاء الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من جميع المصروفات الإضافية المقررة، والاكتفاء فقط بالرسوم الدراسية الأساسية المقررة بالقانون.

ووافق المجلس على تقديم 30 منحة دراسية للطلاب الأفارقة بالمرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعى 2019/2020.

وهنأ المجلس طلاب كلية التربية بمناسبة فوزهم بالمركز الثاني في مسابقة التعليم في مصر، التي نظمها اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية فى الفترة من 5 أبريل حتى 20 يوليو.