أعلنت تركيا أنّ الشركاء في برنامج المقاتلة F-35 يرفضون القرار الأمريكي بتعليق مشاركة تركيا، حسب ما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

ورغم الرفض الأمريكي المتشدد لحصول أنقرة على منظومة الدفاع الروسية "إس-400" على مدى عدة أشهر، إلا أنّ وزارة الدفاع التركية أعلنت في 12 يوليو الحالي استلام الأجزاء الأولى من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400".

وسبق وحذرت واشنطن عدة مرات من عقوبات صارمة تجاه الأمر، وأوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرتها "إف 35"، إذ ترى واشنطن أنّه ليس من السليم أنّ تحصل أنقرة، وهي بلد عضو في حلف شمال الأطلسي، على منظومة روسية، وتخشى أن يؤدي الجمع بين "إس-400" وطائرات "إف-35" الأمريكية إلى وقوع تجسس وكشف أسرار عسكرية، بينما شددت تركيا على أنّ ذلك حقا سياديا، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".