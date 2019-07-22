أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدور الشعب المصري في المرحلة الحالية، بتصدي الدولة المصرية للإرهاب، قائلًا: "لن ننحني أبدا لهم، وإحنا قادرين بفضل الله، وإحنا مبنخافش، والموت مستعدين نقابله أي وقت، وكل المصريين الشرفاء مستعدين يقابلوا ربنا، لأنهم بيدافعوا عن الشرف والكرامة وعن الدين، وإلإنسانية والخلق والضمير".

وأضاف السيسي: "الاقتصاد أمر مهم، من أجل أبنائنا وأحفادنا يعيشوا بشكل أفضل، وهنفضل نبني ونشتغل وطول ما إحنا متحملين، هتجدوا نتائج أفضل".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس بالكلية الحربية، أثناء حضوره لحفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.