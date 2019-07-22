قال المرشد الأعلى الإيراني على خامئني، إنّ "صفقة القرن" الأمريكية مؤامرة لتدمير الهوية الفلسطينية عبر استخدام الأموال، وقضية فلسطين هي الأولى والأهم في العالم الإسلامي، وذلك خلال لقائه وفد من حركة حماس، حسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

ويزور طهران وفد رفيع من حركة "حماس" برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وبحث أمس مع رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي، التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، لا سيما صفقة القرن وتداعياتها، وما يرتبط بالأوضاع الإقليمية والدولية.