كشفت لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن أنَّ اجمالي تمويلات البنوك العاملة في السوق المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة البنك المركزي المصري بلغت 140 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

وأضافت نائب محافظ البنك المركزي المصري، على هامش مشاركتها في افتتاح مركز خدمات تطوير الاعمال لبنك "QNB" الأهلي في مدينة المنصورة، انه من المستهدف ان تصل تمويلات البنوك لهذا القطاع إلى 200 مليار جنيه قبل نهاية العام الجاري.

18% متوسط نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجهاز المصرفي

وحول مدى إمكانية تجديد مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدمه لفترة جديدة، قالت نائب محافظ البنك المركزي المصري، "هذا الأمر يخضع حاليا لدراسة داخل البنك المركزي للوقوف على ما سيتم خلال الفترة المقبلة"، مبينة أنه من الصعب إيقاف المبادرة فجاة خاصة بعد النجاح الذي حققته خلال الآونة الأخيرة بالإضافة الي مبادرة رواد النيل.

وأضافت أن متوسط نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجهاز المصرفي تتراوح تقريبا بين 16% و18% من إجمالي القروض لدى البنوك، ومن المستهدف أن تصل إلى 20٪؜ في كل بنك وفقا لضوابط المركزي.