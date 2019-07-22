طالب الاتحاد الأوروبي، دولة الاحتلال الإسرائيلي، بوقف هدم منازل الفلسطينيين فورا، معتبرا الاستيطان الإسرائيلي انتهاك للقوانين الدولية، حسب ما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل قرب جدار عسكري على مشارف القدس صباح اليوم، رغم احتجاجات فلسطينية وانتقادات دولية، حسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

ودخلت جرافات يرافقها مئات من الجنود وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، بلدة صور باهر الفلسطينية التي تقع على مشارف القدس الشرقية في منطقة احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967.

ويخشى الفلسطينيون من أن يكون هدم منازل ومبان قرب السياج سابقة يتبعها هدم مماثل في بلدات أخرى، على طول الجدار الذي يمتد لمئات الكيلومترات حول وعبر الضفة الغربية المحتلة.