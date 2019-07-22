قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشؤون المبادرات الصحية، إن مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" التي شملت حملات متعددة منها "جيل بكرة يكبر بصحة" لها قيمة كبيرة وتأثير في حماية الأطفال في المستقبل من "فيروس سي" والأمراض غير السارية.

مساعد الوزير: الإصابة بالمرض في مرحلة صغيرة تؤدي إلى فشل الكبد مبكرا

وتابع حساني، خلال كلمته في الاجتماع التحضيري لبدء مسح طلاب الصف الأول الإعدادي وطلاب العام الجامعي الأول للعام الدراسي 2019 ـ 2020، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على "فيروس سي" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس والجامعات تحت شعار "100 مليون صحة" أن المبادرة أنقذت 20 ألف طفل من الإصابة بفيروس سي، خاصة أن الإصابة بالمرض في مرحلة صغيرة تؤدي إلى فشل الكبد مبكرا وكذلك الإصابة بتليف كبدي.

كانت وزارة الصحة والسكان عقدت اليوم، اجتماعا تحضيريا بشأن وضع استعدادات بدء مسح طلاب الصف الأول الإعدادي وطلاب العام الجامعي الأول للعام الدراسي 2019 ـ 2020، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس والجامعات تحت شعار "100 مليون صحة".