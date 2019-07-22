طالب الاتحاد الأوروبي، إيران بالإفراج عن السفينة البريطانية المحتجزة، حسب ما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وترأس رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، اجتماعا طارئا اليوم لبحث تطورات الناقلة المحتجزة لدى إيران، حسب ما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

ونصحت لندن السفن البريطانية بالبقاء خارج منطقة مضيق هرمز لفترة مؤقتة، بعد احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: "ما زلنا نشعر بقلق عميق من تحركات إيران غير المقبولة، التي تشكل تحديا واضحا للملاحة الدولية"، وأضاف: "نصحنا السفن البريطانية بالبقاء خارج المنطقة لفترة مؤقتة".

ونقلت وكالة أنباء فارس القريبة من الحرس الثوري الإيراني عن مسؤول الملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان (جنوب إيران) القول، إنّ الناقلة كانت تبحر بشكل معاكس في مضيق هرمز.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية، أنّ أفراد طاقم الناقلة المحتجزة وعددهم 23 موجودون الآن في ميناء بندر عباس وسيبقون على متن الناقلة إلى حين انتهاء التحقيق.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن احتجاز الناقلة "ستينا إمبيرو" زاعمًا أنّها "لم تحترم القانون البحري الدولي".