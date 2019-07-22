وكيل "مواصلات النواب" يطالب بالاهتمام بمنظومة النقل النهري

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية الاهتمام بمنظومة النقل النهري وتطويرها خلال المرحلة القادمة.

وقال في بيان له اليوم، إنه بعد نجاح شركات النقل الخاصة مثل أوبر وكريم، ودخول شركات جديدة بعد قانون تنظيم النقل البري، يمكن لهذه الشركات تحقيق نجاحات كبيرة في النقل النهري كذلك.

وأكد أهمية تنشيط النقل النهري وتطويره فى ظل الزيادة السكانية، فضلا عن تخفيف الأعباء على السكك الحديدية وشبكة الطرق، وقال إن تشجيع الاستثمار في النقل النهري من قبل الشركات الكبرى سيحقق هذا الهدف بمستوى خدمات مرتفع يرضي المواطنين.

وأشار النائب إلى أن الاعتماد على نقل الركاب والبضائع من خلال شركات النقل النهري سيساهم في تحقيق سهولة وانسيابية في النقل، كما أنه يعد أكثر سلامة وأمان وأقل سعرا، فضلا عن كونه يحافظ على البيئة بسبب انخفاض انبعاثات التلوث.