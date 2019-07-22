"المحرصاوي" يترأس الاجتماع الأول للجنة القطاع الطبي بجامعة الأزهر

ترأس الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر الاجتماع الأول للجنة القطاع الطبي بالجامعة، حيث نتج عن الاجتماع إعداد استراتيجيات موحدة لجميع القطاع الطبي الذي يتضمن الكليات الطبية الست بالجامعة إضافة إلى كليات طب الأسنان، وكلية التمريض بجانب المستشفيات الجامعية، ومستشفى الأزهر التخصصي، ومستشفيات الطلبة، والمراكز البحثية.

وتناول الاجتماع، بحسب بيان لجامعة الأزهر، اليوم الاثنين، توحيد اللوائح المالية والإدارية لكافة العاملين في القطاع، إضافة لتفعيل التعاون بين الأقسام المتناظرة بجميع كليات القطاع الطبي.

وصدق رئيس الجامعة في الاجتماع على إضافة للتعاون والتنسيق في جميع اللقاءات العلمية والمؤتمرات بكليات القطاع الطبي، بجانب توحيد مسارات الشراء ونقل العهدة والتعاون فيما بين المستشفيات وبعضها البعض.

جدير بالذكر أن قطاع الطب بجامعة الأزهر يعد من القطاعات المتميزة، لا سيما وأن هناك كليات عديدة تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، ومنها كلية طب البنات برئاسة الدكتورة نيرة مفتاح، عميدة الكلية، وكانت من أوائل الكليات الطبية التي حصلت على الاعتماد والجودة، وأيضا من أوائل الكليات الطبية التي تم تجديد الاعتماد لها، وأيضا كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور أحمد سليم، عميد الكلية، والتي حصلت على الاعتماد، وكلية طب الأسنان بنات برئاسة الدكتور مصطفى عبد الغني، عميد الكلية، الحاصلة على الاعتماد.

وفي نهاية الاجتماع قدّم الجميع التهنئة للدكتورة نيرة مفتاح، عميدة كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، بمناسبة تجديد اعتماد الكلية لها.