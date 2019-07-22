تواصل أجهزة الأمن في الجيزة، فحص عدد من المشتبه فيهم في واقعة مقتل اللواء عزت، ضابط على المعاش، داخل استراحة شركته بشارع سيد كرم المتفرع من المنشية بمنطقة الهرم.

ورجحت التحريات أن دوافع جريمة القتل قد تكون خلافات في العمل، أو السرقة، ولا تزال القوات تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تواصل التحقيق في الواقعة، وفحص المشتبه فيهم، وعلاقات المجني عليه، والعاملين والمترددين على الشركة.

ويواصل فريق البحث الذى يترأسه اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، ويضم كل من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيدين محمد راسخ ومحمد علي مفتشا مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، والرواد عبدالباقي أمين وحسام عبدالمنصف معاوني المباحث، مناقشة العاملين لدى المجني عليه، ومراجعة الكاميرات الموجودة في الشارع، لمعرفة عما إذا كانت التقطت صور للجاني أثناء دخوله في وقت معاصر للجريمة، من عدمه، وأيضا مناقشة أفراد أسرته.

وبدأت النيابة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاة الواقعة، وشكّل اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، تحت إشراف اللواء محمد الألفي، نائب مدير العامة للمباحث، لكشف ملابسات الواقعة.

وتواصل القوات تحت قيادة العميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية، والعقيدين محمد راسخ ومحمد علي مفتشا المباحث، فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة، والقريبة من سكن المجني عليه، ومناقشة وفحص المترددين على الضحية وفحص علاقاته، والعاملين، واستمعت القوات لأقوال عدد من أسرة الضحية، ولا تزال القوات تواصل جهودها، للوقوف ملابسات الحادث والوصول إلى مرتكب الواقعة.

وباشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في الواقعة، وانتقل فريق من محققي النيابة والمعمل الجنائي إلى مسرح الجريمة، "غرفة" تحتوي على سرير فقط، استراحة للمجني عليه.

وتبين من خلال المناظرة والمعاينة للجثة وجود تهشم بالجمجمة من الخلف، نتيجة التعدي عليها بالضرب من آلة حادة، ما أسفر عن مقتله في الحال. وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وبدأت النيابة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاة الواقعة، وشكّل اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير العامة للمباحث، لكشف ملابسات الواقعة، وبدأت القوات تحت قيادة العميد أسامة عبدالفتاح، رئيس المباحث الجنائية، والعقيدين محمد راسخ ومحمد علي مفتشا المباحث، في فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة، والقريبة من سكن المجني عليه، ومناقشة وفحص المترددين على الضحية وفحص علاقاته، والعاملين، واستمعت القوات لأقوال عدد من أسرة الضحية، ولا تزال القوات تواصل جهودها، للوقوف ملابسات الحادث والوصول إلى مرتكب الواقعة.

وباشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في الواقعة، وانتقل فريق من محققي النيابة والمعمل الجنائي، إلى مسرح الجريمة، "غرفة" تحتوي على سرير فقط، استراحة للمجني عليه، وتبين من خلال المناظرة والمعاينة للجثة وجود تهشم بالجمجمة من الخلف، نتيجة التعدي عليه بالضرب من آلة حادة، ما أسفر عن مقتله في الحال، وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.