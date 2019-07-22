تُكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف غوض سرقة شقة شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر الأسبق.

وبينت التحريات الأولية والمعاينة، أنَّ مجهول تمكّن من دخول الشقة بطريقة مشروعة والاستيلاء على المسروقات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إخطارًا يُفيد بتعرض شقة اللاعب شادي محمد للسرقة واختفاء مبلغ مالي كبير، بالإضافة إلى ميداليات ودروع خاصة باللاعب.

وانتقل فريق من ضباط المباحث، ويجرى مناقشة مُقدم البلاغ ورفع البصمات ومراجعة كاميرات المراقبة بالمحلات المجاورة للعقار الكائن به شقة اللاعب.