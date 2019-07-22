أعلن الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن إجمالي أعداد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات ضمن مبادرة "دعم صحة المرأة المصرية"، منذ انطلاقها 1 يوليو الحالي حتى مساء الأحد، بلغ 163 ألفا و333 سيدة وآنسة بنطاق المحافظة.

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف جهود التوعية وحث السيدات والآنسات، للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحتهن والعمل على إنجاح المبادرة وتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة، مؤكدا أن جميع أعضاء فرق الكشف التي تقوم بالفحوصات ابتداءاً من الطبيب وحتى فرق التمريض، جميعهن من السيدات لتيسير عمل المبادرة.