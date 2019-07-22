جانب من تفجير سابق في مقديشو

أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن حادق تفجير سيارة مفخخة اليوم في مقديشو، حسب ما أفادت قناة "bbc عربي" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وكانت السلطات الصومالية أعلنت قبل قليل مقتل 17 وإصابة 28 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو.