أكد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء، أن الدعوة الإسلامية اليوم تواجه العديد من التحديات والمعوقات التي تعمل المنظمة العالمية لخريجي الأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على مواجهتها والتغلب عليها بالفكر وتدريب الأئمة والدعاة على المواجهة الفكرية بأحدث وسائل العصر الحديث.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل تكريم وتخريج أئمة بريطانيا الذين تلقوا دورة تدريبية بمقر المنظمة بالقاهرة في الفترة من 23 يونيو حتى 22 من يوليو الجاري، وحاضر بها نخبه من كبار علماء الازهر الشريف.

وقال القوصي إن علماء اليوم مطالبون بالمزج ما بين الماضي والحاضر، بسبب القفزة الهائلة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا والسوشيال ميديا ووسائل الاتصال، مطالبا علماء وأئمة اليوم إدخال أساليب جديدة للدعوة تناسب العصر بالمزج بين الخبرات والوسائل المتعددة المفيدة والمتجددة .

وأكد الدكتور إبراهيم الهدهد المستشار العلمي للمنظمة ورئيس جامعة الازهر الأسبق، أنه ليس هناك مؤسسة تلقى قبولا في العالم كالأزهر الشريف، فمناهج الأزهر الشريف تجمع بين العقل والنقل وعلوم الدنيا والدين.

وقال الهدهد أن الفقه الاسلامي قائم على التنوع فهو الذي يثقف العقل علي قبول الآخر، وعدم احتكار الصواب مشيراً إلى أن أخطر ما نواجهه اليوم هو "آفة التعصب واحتكار الصواب"، مؤكدا ً أن التمسك بالرأي وتسفيه آراء المخالفين بكل الوسائل والطرق هو ما ينشر التطرف في مجتمعاتنا.

وعبر نائب رئيس فرع المنظمة بالمملكة المتحدة بختيار بيرزاده عن امتنانه للأزهر الشريف والمنظمة العالمية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف علي إقامة هذه الدورات التأهيلية الهامه التي ترسخ فكر الأزهر المستنير، مشيرا إلى وجود 3 مليون مسلم ببريطانيا يمثلون العديد من التيارات الفكرية ما بين معتدل ومتشدد، مؤكداً على الدور الهام الذي يلعبه فرع المنظمة ببريطانيا في مخاطبة جميع هؤلاء بأسلوب و بخطاب إسلامي مستنير يمثل صحيح الدين ويحمل راية فكر الأزهر الشريف في مواجهة العنف والتطرف وجماعات الظلام والارهاب.

فيما قال الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية أن المنهج الوسطي هو ما تلقته الأمة بالقبول، وهو منهج الأزهر الشريف الذي يحمل مدارس فقهيه متنوعة وقائم على الاختلاف والتنوع وقبول الآخر.

وأكد الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يعمل كل يوم على طرح أفكار جديدة ومعاصرة والتي يحتاجها المسلمون في كافة مناحي الحياة .

وأقيم حفل التكريم بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، أسامة يس نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة، د. إبراهيم الهدهد المستشار العلمي للمنظمة و رئيس جامعة الازهر الاسبق ، والشيخ بختيار بيرزادة نائب رئيس فرع المنظمة ببريطانيا ووفد مرافق له، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية، والدكتور خالد عمران امين الفتوى بدار الإفتاء.