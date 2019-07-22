افتتح محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم، مسابقة المعسكرات والمكتبات المتميزة لصيف 2019، لتقييم أعمال المعسكر على مدار النشاط الصيفي بحضور لجنة التقييم، ولبنى شوقي موجه عام المكتبات بالمديرية، وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية.

وأشاد وكيل الوزارة بالدور التثقيفي الذي يقوم عليه نشاط المكتبات نحو إثراء الطلاب وصقل مهاراتهم وتنمية نشاط التعلم الذاتي لديهم، وقالت لبنى شوقي موجه عام المكتبات بمديرية تعليم جنوب سيناء، أن دعم ومساندة وكيل وزارة التربية والتعليم يعد سببا رئيسا نحو تصدر توجيه المكتبات وحصاده لمراكز أولى على مستوى الجمهورية.

يذكر أن التقييم يتضمن 12 ورشة وفق ميول الطالب، ويشارك في المعسكر جميع الطلاب بمختلف مراحلهم التعليمية عام وأزهري.

كما تتضمن الورش ورشة للإبداع الفني، وورشة للإبداع الأدبي، وورشة للصحافة والمطويات، وورشة لتحدي القراءة العربي، وورشة لذوي الاحتياجات الخاصة، وورشة لاختيار الكتب، وورشة للأبحاث، وورشة للبيئة، وورشة للملصقات، وورشة للألبوم، وورشة للأرشيف، وورشة لأحسن قارئ.