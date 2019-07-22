"رملة الأنجب" بالمنوفية تستعد لافتتاح أول مدرسة تحمل اسم عفيفي مطر

تستعد قرية "رملة الأنجب" التابعة لمركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية، لافتتاح أول مدرسة ثانوية بالقرية، وهي مدرسة الشاعر محمد عفيفي مطر لتكون جاهزة للعمل مع بداية العام الدراسي 2019 - 2020.

وقال الدكتور شوكت المصري، الأستاذ بأكاديمية الفنون وزوج ابنة الشاعر عفيفي مطر، إن الشاعر الراحل عفيفي مطر، أوصى أن يتمّ اقتطاع 18 قيراطًا من أرضه التي اشتراها بكريم كدحِه وشربَ ترابُها عرَقَهُ لبناء مدرسة ثانوية تحمل اسمه، حتى لا يكابد فتيان وفتيات قريته السفر إلى القرى المجاورة لإكمال تعليمهم بالمرحلة الثانوية، وها هي وصيته تتحقق وجودا، بإنشاء أول مدرسة ثانوية بالقرية، خاصة بعد أن تبرع رجال القرية الأفاضل بالتبرع بمساحة 4 قراريط لتصبح توسعة المدرسة بمبنى ثانٍ ممكنة مستقبلا.

وتابع "المصري" وقد تم الانتهاء من المبنى، بالكامل، ويجري حاليا عمل التجهيزات الأخيرة، ولم تتبقَ سوى خطوات أخيرة ليتم الافتتاح بعد تعهد هيئة الأبنية التعليمية بالبناء، وبصدد موافقة المجلس التنفيذي لحافظة المنوفية، لمنح الاسم للمدرسة قبل افتتاحها خلال ثلاثة أسابيع، وفي انتظار إكمال ما تركه من وصايا الشاعر الكبير.