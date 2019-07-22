السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية بالمحلة الكبرى دون خسائر بشرية

السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية بالمحلة الكبري دون خسائر بالأرواح

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم، على حريق هائل بشقة سكنية عقب حدوث تسرب من أنبوبة الغاز بعزبة أبو جحشة، بنطاق حي ثان المحلة الكبرى، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتين مطافىء دون وقوع خسائر بشرية.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بشقة سكنية بمنزل مكون من طابقين ملك المواطن "موسى. م. ح"، بنطاق شارع الإنتاج بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث القسم، وعدد من القيادات التنفيذية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية لإخماد نيران الحريق.

وأفادت مصادر أمنية أن سبب اندلاع الحريق قيام مالك المنزل بتغيير أنبوبة البوتوجاز، مما تسبب في اشتعالها نتيجة تسرب الغاز، وتم إنقاذ مالك المنزل وزوجته دون وقوع خسائر في الأرواح.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتقدير قيمة التلفيات.