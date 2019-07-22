تواصل كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التربية النوعية بقسمى التربية الفنية والتربية الموسيقية، للعام الجامعى 2019- 2020.

يأتي ذلك تحت رعاية عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة أماني حنفي عميدة كلية التربية النوعية.وبدأ التقدم لإجراء اختبار القدرات منذ الأحد الموافق 7 من يوليو الجاري ويستمر حتى السابعة مساء اليوم 22 من يوليو وفقاً لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتقدم لاختبارات التربية الفنية حتى الآن 630 طالبا وطالبة ، وأسفرت النتائج عن 399 طالبا لائقا و231 طالبا غير لائق، كما تقدم 113 طالبا وطالبة لإجراء إختبار القدرات لقسم التربية الموسيقية، حيث أسفرت النتائج عن 94 طالبا لائقا و19 طالبا غير لائق ليصبح عدد الطلاب المتقدمين حتى الآن 743 طالبا وطالبة.

وقالت الدكتورة أماني حنفي عميدة الكلية، إن الكلية استعدت لهذه الاختبارات، حيث تم إعداد قاعات امتحانية ولجان للمراقبة والتصحيح والمراجعة للامتحان النظري الموحد في المعلومات العامة في مختلف المجالات الفنية والموسيقية، فضلاً عن المقابلات الشخصية، وتتم الاختبارات تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس.