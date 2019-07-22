هيكل: المجتمع الدولي عاجز عن اتخاذ إجراءات ضد الدول الممولة للإرهاب

قال الدكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الاقتصاد والأمن مرتبطان ببعضهما البعض، موضحًا، أن مصر كانت تعيش الكثير من الأزمات الأمنية والاقتصادية في الفترة ما بين عامي 2011 و2014، حيث سرى حظر التجول في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف هيكل، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن مصر تواجه مواقف صعبة بسبب الإرهاب، ولكنها صامدة، بالإضافة إلى المخاطر الآتية من المناطق الحدودية.

ولفت إلى أن خطر الإرهاب ليس بعيدًا عن الصراع الإرهابي، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي عاجز عن اتخاذ اجراءات ضد الدول الممولة للإرهاب.

وتواجه المنطقة تحديات جِسام في ظل ما تشهده من تصاعد للعنف والأعمال الإرهابية، منذ اندلاع أحداث الربيع العربي.