تفقد صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مشروع المتحف المصري الكبير، كما تابع عملية نقل التابوت المذهب الكبير للملك توت عنخ آمون من منطقة العزل بالمتحف الكبير إلى معمل ترميم الأخشاب للبدء في أعمال التعقيم تمهيدا للبدء في ترميمه للمرة الأولى منذ اكتشاف المقبرة في نوفمبر 1922، تمهيدا لعرضه مع باقي توابيت الملك الشهير ضمن مقتنياته عند افتتاح المتحف في الربع الأخير من عام 2020.

والجدير بالذكر أنه بالفحص المبدئي للتابوت تبين أنه يعاني من مظاهر تلف عديدة تتمثل في انفصال طبقات الجص الحاملة لطبقة التذهيب عن بدن التابوت في مناطق عديدة، بالإضافة إلى شروخ دقيقة في طبقة التذهيب في الغطاء والقاعدة ووجود فقد في بعض طبقات التذهيب.

وشرح المختصون بالمتحف حالة التابوت وطرق علاج حالات التلف وترميم التابوت وفقا لأحدث الأساليب والتقنيات العلمية المتبعة، كما شهد وزير الآثار وصول 10 قطع خشبية من مركب خوفو الثانية من مكان اكتشافها بالحفرة الخاصة بها جنوب الهرم الأكبر بالجيزة إلى معمل الأخشاب بالمتحف المصري الكبير، ليصل بذلك عدد القطع المنقولة من المركب إلى المتحف حتى الآن إلى 852 قطعة.

كما قام وزير الآثار بزيارة معمل الآثار الثقيلة لمعاينة القطع الأثرية التي تم نقلها حديثا إلى المتحف والتي تضمنت تمثالين للمعبودة سخمت وتمثالا من الجرانيت على هيئة أسد.

وفي نهاية الجولة حرص وزير الآثار على توجيه الدعوة إلى جميع الصحفيين والإعلاميين والمصورين المصريين والأجانب لتصوير أعمال تعقيم تابوت الملك الذهبي، والاستماع إلى شرح لمشروع ترميم التابوت من المرممين، وذلك يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019 في تمام الساعة 10 صباحا بمبنى مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير.