هيكل عن قانون الإيجار القديم: "مينفعش الشقة تبقى أرخص من تذكرة المترو"

قال الدكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن البرلمان لم يستطع إنجاز قانون الإيجارات القديم، بسبب الخلافات الشديدة حوله، خلال دور الانعقاد الرابع.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "mbc مصر": "لا يليق أبدًا أن تكون عندي شقة من الستينيات بإيجار 10 جنيه، و5 جنيه ونص، وكان عندنا شقة إيجار بالمبلغ ده، وسلمناها لصاحب البيت لما والدي مات".

وأشار إلى أنه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان حجم الإيجار القديم للأشخاص في مصر 7%، ومن ثم فلا داعي للتخوف الكبير: "الخمسة جنيه مبقتش تجيب تذكرة أتوبيس، وتذكرة المترو بـ8 جنيه، ولا يعقل إننا نسكن في شقة 150 متر بـ5 جنيه".

وأكد أن البرلمان سيعمل على تغيير قوانين الإيجار الجديد، لافتا إلى أن الضغوط التي مورست عليه في آخر شهرين كانت كبيرة: "الحكومة رمت كل القوانين علينا، وبالتالي كان لازم القانون يترحل للسنة الجاية، عشان مينفعش يطلع بسرعة كده، لأن المشكلة ترجع إلى 40 سنة".