قررت نيابة الهرم، منذ قليل، حبس لاعب الإسماعيلي السابق، عمرو فهيم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه، لاتهامه في واقعة مشاجرة وإطلاق نيران على جيرانه بمنطقة الهرم، صباح اليوم.