يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، خلال الفترة من 23 حتى 25 يوليو الجاري، وفقا لموقع الهيئة العامة للأرصاد.

كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية يومي الاثنين والأربعاء، وعلى السواحل الغربية يوم الثلاثاء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، ويكون الطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

طقس الثلاثاء 23 يوليو

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29

طقس الأربعاء 24 يوليو

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29

طقس الخميس 26 يوليو

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29