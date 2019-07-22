بعد انتهاء التركيب دون اختباره: انفجار خط مياه فى سوهاج

رغم عدم مرور شهرين على تركيبه ورصف الشارع، انفجر خط مياه بقطر ٧٠٠ ملى بشارع الجمهورية فى سوهاج، اليوم، تسبب فى هبوط أرضى بالشارع، وغرق عدة شوارع مجاورة، ما دعا المحافظة إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى، ودفعت شركة مياه الشرب بـ١٠ سيارات كسح لشفط المياه من الشوارع، تزامناً مع قرار الدكتور أحمد الأنصارى بإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها.

المحافظ يحيل الواقعة للنيابة العامة.. و1٠ سيارات لشفط المياه

مصدر بديوان عام محافظة سوهاج كشف، لـ«الوطن»، أن الهيئة القومية لمياه الشرب لم تجرِ أية اختبارات على خط المياه بعد تركيبه، وأن أول اختبار لضغط المياه كان أمس، ما نتج عنه حدوث انفجار لخط المياه أمام الإدارة التعليمية بمدينة سوهاج، وحدوث هبوط أرضى أمام نادى التجديف بداية شارع الجمهورية من الجهة الجنوبية.

وأوضح المصدر أن خط المياه تكلفته تبلغ ٣٠ مليون جنيه، لافتاً إلى أن محافظة سوهاج أغلقت شارع الجمهورية أمام حركة السيارات لحين إصلاح الأضرار، فيما استدعى المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى، المسئولين فى الهيئة القومية لمياه الشرب، والمسئولين فى شركة مياه الشرب بالمحافظة، ومسئولى الطرق، والوحدة المحلية لحى شرق لبحث الأسباب التى أدت إلى انفجار خط المياه، وأحال الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، وأكد المحافظ أنه لن يتهاون فى محاسبة أى شخص مقصِّر أو مهمل فى أداء عمله.