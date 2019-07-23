برلمانية تُشيد بقانون الجمعيات الأهلية: الرئيس استمع لكل وجهات النظر

تضمن قانون الجمعيات الأهلية القديم الكثير من العوار الدستوري والمجتمعي والسياسي، حسبما أكدت منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التي أشادت بالقانون الجديد بعد أن كانت تُعارض بشدة القانون القديم للجمعيات الأهلية داخل مجلس النواب، موجهة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي للمرونة الكبيرة في تناول الموضوعات والاستماع الجيد في وجهات النظر المختلفة.

وأضافت "ماهر"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TeN"، أن الرئيس السيسي ناقش العوار في قانون الجمعيات الأهلية مع الشباب، ولم نكن نتعود أن أي رئيس يسمع ويستجيب للشباب بهذه الدرجة، مؤكدة أن المجتمع المدني شريك للدولة في تحقيق التنمية، وترى دائما أن استقرار الدولة قائم بالتنسيق بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، حيث إن التنسيق بينهما يُحقق خطط الدولة بكل قوة.

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية ألغى كل العقوبات السالبة للحريات واستبدالها بالعقوبات المالية، حيث إنه من حق الدولة ضبط العمل المدني بما تراه مناسبًا بعيدًا عن العقوبات السالبة للحريات، مؤكدة في الوقت ذاته أن تسجيل الجمعيات الأهلية أصبح اليوم سهلًا للغاية وليس فيه أي تعقيدات.

وتابعت: "في قانون 1984 كان تسجيل الجمعيات يستغرق وقتا طويلا وغير محدد بتوقيت، لما الجهة كان لها نفس ترد عليك هترد، بينما القانون في 2017 حدد فترة الرد على التسجيل، وهي شهرين، أمام القانون الحالي الجديد فطالما قدمت المستندات المطلوبة سابقا فمن حق تسجيل الجمعية بالإشهار".

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بدور جبار في القانون الجديد، وتم الأخذ بكل ما جاء في الحوار المجتمعي، حيث شارك في الحوار 1200 جمعية أهلية من مصر، و70 منظمة أوروبية.