قال الدكتور عمر حسن، مستشار وزير التضامن لشؤون التأمينات الاجتماعية، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد نجح في فض تشابك مالي، كان موجودا خلال سنوات عديدة بين وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية، وذلك بسبب وجود 80% من تلك الأموال لدى وزارة المالية بعوائد استثمار متدنية، كانت تصل لـ6%.

وأضاف حسن، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، اليوم الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في فض ذلك الاشتباك وخرج القانون للنور، ولولا تلك الدفعة الخاصة من الرئيس لم يكن ليخرج القانون إلى النور.

وأوضح أن التشكيل الجديد لإدارة أموال التأمينات سيشعر بها المواطنين عن طريق صندوق مستقل.