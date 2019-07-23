فيديو.. أغاني مؤتمرات الشباب.. إبداع يعبر عن الوطن والمستقبل

مؤتمرات الشباب في دوراتها المختلفة كانت شاهدة على أغنيات وطنية وجدت طريقها إلى نفوس المصريين، وعبَّرت عن شباب يحلم بمستقبل أجمل وأكثر إشراقًا، وتُعد الأغاني الوطنية التي تُعرض في مؤتمرات الشباب أعمالا فنية تُعلي من قيمة الانتماء وحب الوطن وهي الأهداف التي تقوم عليها فكرة مؤتمرات الشباب.

"سيب بصمتك يلا".. تلك الأغنية التي ارتبطت بمؤتمرات الشباب منذ المؤتمر الأول الذي أقيم في شرم الشيخ في أكتوبر عام 2016 تُعبر كلماتها عن شعار المؤتمر ودعوته للمشاركة والإبداع، كما لم يخلُ البرنامج من ترديد أغانٍ خالدة وطنية مثل "حلوة بلادي السمرا بلادي".

وعبرت أيضًا الأعمال الفنية خلال مؤتمرات الشباب عن الهوية الموسيقية للمحافظات التي تقام فيها مثل الأغاني النوبية خلال المؤتمر الذي عقد في أسوان، وعلى أنغام السمسمية عبر شباب مصر عن أحلامهم في المؤتمر الثالث للشباب في محافظة الإسماعيلية.

ومن خلال "أوبريت تحيا مصر" اختتم المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية أعماله، وفي جامعة القاهرة أشعلت الأغاني الوطنية حماس ضيوف منتدى الشباب، أما منتدى شباب العالم في شرم الشيخ فلم يجد أفضل من أغنية "بحلم بمكان" ليعبر عن رسالة مصر للعالم بأهمية السلام وقيم العيش المشترك.

كما قدم الفنان الجزائري الشاب خالد الأغنية الختامية لمنتدى شباب العالم بعنوان "شباب الدنيا" وقام بغنائها باللغة العربية والفرنسية، وما زالت منتديات الشباب تقدم المزيد من الإبداعات الفنية الجديدة بوجوه شبابية تحمل لمصر مستقبلا مزدهرًا.