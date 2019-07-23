طارق جميل سعيد: 50% من بلاغات التحرش كيدية

أكد المستشار طارق جميل سعيد، المحامي بالنقض، إن بعض بلاغات التحرش الجنسي يتضح عدم صحتها عند التحقيق فيها.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن نسبة البلاغات الصحيحية إلى الكيدية تكاد تصل إلى 50%، مشيرا إلى أن النيابة تتحقق من كون الفعل الذي قام به الشخص يقصد منه التحرش الجنسي.

وأشار إلى أن تقدير الفعل يرجع للنيابة العامة ضاربا المثل بشخص احتضن امرأة أثناء سقوطها من باب المترو بقصد إنقاذها، لافتا إلى أن البعض قد يعتبره تحرشا ولكنه يفتقد القصد الجنائي، وهذا ما تقرره النيابة العامة.

وأوضح أنه رأى عددا كبيرا من القضايا تتهم فيه النساء الرجال بالتحرش زورا، وتقرر النيابة حفظ القضية بعدما تتحقق من عدم حدوث الواقعة.