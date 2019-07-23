أكد المستشار طارق جميل سعيد، المحامي بالنقض، ضرورة إثبات واقعة التحرش الجنسي بالنسبة للفتاة في الأماكن العامة.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن التحرش يكون بلفظ أو بإشارة، مشددا على ضرورة وجود شهود من الموجودين في المكان.

وأوضح سعيد أن 90% من قضايا التحرش يتم إثباتها بواسطة الشهود مشددًا أن جرائم التحرش بواسطة الوسائط الإلكترونية يتم التحقيق فيها وإثبات وقائع التحرش خاصة إذا كانت مقترنة بتشهير وإزعاج وانتهاك حرمة الآداب العامة والسب والقذف، ويتم إثبات هذه الجرائم عن طريق مباحث جرائم الحاسب الآلي ومباحث الاتصالات.