دشنت مبادرة "خير أمة" السعودية هاشتاجا بعنوان "لست وحدك يا عبدالعزيز" تدعم فيه طفلا مصريا صغير، تعرض لحادث سيارة فقد فيه والديه.

وعبدالعزيز هو طفل مصري تعرض لحادث مع والديه، أثناء سفرهم من مدينة رابغ إلى المدينة المنورة، وفقد خلال الحادث والده ووالدته وتعرض لكسور بالغة في الفخذ والحوض، وتم نقله للمستشفى عن طريق خدمات الطوارئ.

الدكتور أيمن خرابة، مدير مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة صرح بأن الطفل تم استقباله بعد تعرضه لحادث فقد فيه والديه، مشيرا إلى إجراء جراحة له لعلاج بعض الكسور، التي يعاني منها في الفخذ، على أن يتم علاجه من كسور في الحوض بشكل تحفظي بالراحة لمدة 4 أسابيع.

خرابة أكد في تصريح لكاميرا "خير أمة" أن الجميع تعامل مع الطفل بشكل إنساني وقدموا له كافة أشكال الدعم المعنوي خاصة بعدما عرفوا أنه فقد عائلته، مشددا على أن المستشفى ستظل تقدم العلاج لعبدالعزيز لحين تسليمه إلى ذويه بالتنسيق مع المختصين.

السعوديون تفاعلوا مع واقعة عبدالعزيز وزاروه في المستشفى خاصة بعدما عرفوا أنه امتنع عن تناول الطعام والشراب، بسبب حالته النفسية السيئة، وكانت لزيارات أهل المدينة المنورة له من الرجال والنساء الأثر الطيب في تحسن حالته النفسية.

ويتواجد عبدالعزيز حاليًا في الغرفة رقم 204 بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة وتنتشر دعوات بين سكان المدينة المنورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لزيارته واصطحاب الهدايا والألعاب له للتخفيف عنه.

ومنذ ساعات زار الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الطفل عبدالعزيز في المستشفى، وأهدى له المصحف الشريف قائلا له، "هذه أغلى هدية كتاب الله" وقبّل رأسه.

#شاهد الأمير #فيصل_بن_سلمان أمير منطقة #المدينة_المنورة ، يهدي #المصحف_الشريف للطفل عبدالعزيز (#مصري الجنسية) خلال زيارته له في #مستشفى_الملك_فهد ، والذي فقد والديه نتيجة حادث سير.

ووجه سموه الكريم بتقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الطفل. pic.twitter.com/Ee7QBRHroU — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) July 22, 2019

وداعب أمير المدينة المنورة عبدالعزيز قائلا له، "إنت اسمك عبدالعزيز وجدي اسمه عبدالعزيز وأنت هنا بين أهلك وناسك وإن شاء الله تكون عريس وأنت بيننا".

ونشر حساب إمارة المدينة المنورة عبر "تويتر" فيديو للزيارة وصورا لأمير المدينة المنورة مع الطفل المصري عبدالعزيز، مؤكدين أن أمير المدينة المنورة أمر بتقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الطفل.