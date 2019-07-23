يفتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، فعاليات المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية 2019 بمدينة شرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

يشارك في المنتدى، عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، وبسكال كليفاز نائب مدير عام المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي، ويونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي، والدكتورة أماني ابوزيد مفوضة البنية الأساسية والطاقة بمفاوضيه الاتحاد الأفريقي، وكبار الشخصيات من أعضاء الاتحاد البريدي العالمي

وينظم المنتدى البريد المصري بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي تحت شعار "وجهات النظر الإقليمية بشأن الرؤية البريدية 2030".

يهدف المنتدى، إلى تحفيز النمو في أحجام البريد والطرود والخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء ومواكبة المؤسسات البريدية للتطورات التكنولوجية العالمية التي تهدف إلى التوسع في أنماط الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل دور المؤسسات البريدية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتدشين منصة للتجارة الإلكترونية في أفريقيا.