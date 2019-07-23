قال المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إنه تم تشغيل أتوبيسين جديدين ضمن منظومة النقل الجماعي بالمدينة، وذلك لتلبية رغبات سكان المدينة وربط جميع الأحياء السكنية بمدينة قنا الجديدة.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، في بيان صادر اليوم، إن ذلك يأتي ذلك في إطار حرص جهاز مدينة قنا الجديدة على توفير مواصلات آمنة ومنخفضة التكلفة، ولمنع استغلال أصحاب المواصلات الخاصة للسكان وتيسيرا على المواطنين، مضيفاً أن سكان المدينة أشادوا بتجربة النقل الجماعي وبحسن سير المنظومة الجديدة.

فيما أكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، استمرار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة، مبينا أنه تم تنفيذ أعمال الترميم للطبقة الأسفلتية بشارع أبو موسى الأشعري، بداية من سنترال التجمع الأول للربط مع حارة الخدمة للطريق الشرقي لإسكان الشباب الجنوبي.