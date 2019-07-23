ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم، مقتفية أثر ارتفاعات في وول ستريت وآسيا، إذ ساعدت نتائج أعمال أفضل من المتوقع لبانكو سانتاندير على وضع البورصة الإسبانية على مسار إنهاء سلسلة خسائر امتدت لأربع جلسات.

ووفقا لـ"رويترز"، جاءت أحدث جولة من نتائج أعمال الشركات، من شركة النفط الكبيرة "هاليبرتون" وبنك "يو.بي.إس" السويسري، و"إيه.إم.إس" أحد مزودي "أبل"، محملة بإشارات إيجابية

وتقدم المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية 0.6% بحلول الساعة 07.11 بتوقيت جرينتش، ليضيف إلى مكاسب طفيفة أمس الإثنين.

وقاد قطاع السيارات المكاسب بين القطاعات الرئيسية، إذ ارتفع سهم "هيلا" لتصنيع مكونات السيارات 2.8%، بينما قفز سهم نظيرتها الفرنسية فاوريشيا 5.9% بعد أن حافظت على الربحية في النصف الأول.

واستمد المؤشر "فايننشال تايمز 100" في لندن قوة من انخفاض جديد للجنيه الإسترليني قبيل نتائج السباق على زعامة حزب المحافظين؛ التي من المرجح أن تسفر عن اختيار بوريس جونسون رئيسًا قادمًا للوزراء.

ومما يغذي أيضًا المعنويات الإيجابية، الآمال في أنَّ يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الخميس المقبل؛ بواقع 10 نقاط أساس لدعم النمو الاقتصادي، ولا تزال هناك بعض التوقعات بأنَّ البنك ربما يمهد الطريق لخفض في سبتمبر 2019.