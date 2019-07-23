أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن انتهاء فعاليات المرحلة الأولى من مشروع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لتطوير التعليم الكنسي، الذي يحمل شعار "جدد أيامنا كالقديم.. تراث كنيستنا روح وحياة" وذلك بعد 3 سنوات من انطلاقه.

ويهدف المشروع لتدريب 1000 معلم كنسي على التعليم باستخدام مصادر التعليم الكنسي الخمسة، الكتاب المقدس، والليتورجيا، والآبائيات، وتاريخ الكنيسة، والهوية القبطية.

الكنيسة: المرحلة الثانية تستهدف تدريب 20 ألف معلم

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة، في بيان له، إن المرحلة الأولى للمشروع التي بدأت عام 2016، شملت ثلاث مستويات هي "اعرف"، و"ابحث"، و"ابتكر".

وأضاف أنه من المخطط أن تبدأ المرحلة الثانية من المشروع الذي يرعاه البابا تواضروس في الثلث الأخير من العام الجاري، مبنيا أنها المرحلة التي تهدف لرفع عدد المعلمين المُدَرَّبين إلى 20 ألف معلم.

والمشروع الذي عرض البابا فكرته على المجمع المقدس للكنيسة في دورة يونيو 2016، يهدف لتدريب 1000 شخص ممن يتولون التعليم في الكنيسة بمختلف درجاتهم الكنسية على كيفية تقديم الفكر الكتابي والكنسي بصورة جاذبة ومؤثرة.

وتقوم رؤية المشروع على ثلاث محاور تدور حول حياة كنسية أرثوذكسية، وهي: "مستنيرة، معاصرة، مبنية على التأصيل الأرثوذكسي"، فيما يشمل الغرض منه 4 أهداف هي: "القدرة على الإفراز في التعليم، الحياة الكنسية سلوك يومي، القدرة على تسليم حياة الكنيسة من خلال نقل الحياة قبل نقل المعلومة، القدرة على التلمذة".

أما فلسفة المشروع فتقوم على تمكين المتدرب من مهارات نقل الحياة الكنيسة، عبر امتلاك المهارات وليس سماع المحاضرات، فيما تم تحديد الفئة المستهدفة في "الكهنة والخدام الذين لهم مهارات التعليم والتأثير".