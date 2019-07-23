أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق المكتبة الناطقة والمصورة على الموقع الرسمي قريباً.

وقالت الوزارة في بيان، إنه في إطار عملية التجديد والتحديث الشاملة التي تنتهجها وزارة الأوقاف المصرية في مجال تجديد الخطاب الديني من جهة، وتحديث وتنويع آليات ووسائل التواصل والتوصيل من جهة أخرى، قررت الوزارة إطلاق المكتبة الناطقة والمكتبة المصورة قريبا.

وكلفت الوزارة كلا من الدكتورة هدى حميد مدير إدارة الإعلام، بالإعداد الفني، وعمرو الكمار، بالإعداد العلمي والمتابعة والتنسيق، بما يجعل إطلاق هذه المكتبة الناطقة والمصورة إضافة جديدة وحقيقية في مجال نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والوصول إلى الشرائح المجتمعية المختلفة ولا سيما ذوي الإعاقة في مجال التثقيف الديني الصحيح، كما أن هذا التنوع في وسائل العرض والتوصيل سيكون ثراء في مجال نشر الفكر الديني الوسطي المستنير.