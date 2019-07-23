أطلقت شركة "هيونداي موتور سوناتا هايبرد" المجهزة بأول تكنولوجيا في العالم لنظام التحكم في الحركة النشطة ونظام السقف الشمسي.

يتميز Sonata hybrid بتصميم حصري هجين، مع عناصر ديناميكية معززة، تم تجهيز الطراز الهجين بشبكة متقاطعة مميزة ذات ثقب متقاطع، وعجلة سبيكة لا تزيد من مظهر السيارة الصديقة للبيئة فحسب، بل توفر أيضًا ديناميكا هوائية دقيقة.

كما أن نظام السقف الشمسي لشركة "هيونداي موتور" لأول مرة في "سوناتا هايبرد"، يعيد النظام شحن البطارية، لزيادة مسافة السفر مع منع تفريغ البطارية غير الضروري، ومن المتوقع أن يزيد نظام السقف الشمسي، الذي يشحن 6 ساعات من الشحن اليومي، من مسافة السفر بمقدار 1300 كيلومتر إضافي سنويًا.

وطبقت Hyundai أيضًا أول تقنية "ASC" في العالم لتحسين تجربة القيادة الديناميكية واقتصاد الوقود في السيارة، ويطبق ASC برنامج منطق تحكم جديد على وحدة التحكم المختلطة "HCU"، التي تتحكم بعد ذلك في المحرك الكهربائي لمحاذاة سرعات الدوران للمحرك وناقل الحركة، مما يقلل في النهاية من وقت تحول التروس بنسبة 30 ٪ مع المزامنة،

ولا يعمل "ASC" على تحسين أداء تسريع السيارة الهجينة واقتصاد استهلاك الوقود فحسب، بل أيضًا على متانة ناقل الحركة من خلال تقليل الاحتكاك أثناء تغيير السرعة.

وسوناتا مجهزة بمحرك Smartstream G2.0 GDi HEV وناقل حركة هجين بست سرعات، يبلغ طاقة المحرك 152 رطلاً ويبلغ أقصى عزم دوران 19.2 كجم في المتر،

ويوفر المحرك الكهربائي للمركبة قدرة إنتاج تبلغ 38 كيلو واط وعزم دوران أقصى يبلغ 205 نيوتن متر، ويبلغ ناتج طاقة النظام مجتمعة 195 نقطة في الثانية، كما تتميز السيارة أيضًا باقتصاد الوقود مجتمعة 20.1 كم / لتر.